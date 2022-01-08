زيادة 1.850 مليون دولار لجوائز الأمم الأفريقية

المصدر: دبي- البيان

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قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غداً في الكاميرون.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية، برئاسة رئيس "الكاف" الدكتور باتريس موتسيبي في دوالا بالكاميرون.

وتتماشى الزيادة مع التزام الاتحاد الأفريقي، بمكافأة الأداء المتميز، وتعزيز مكانة كأس الأمم الأفريقية، وستكون سارية في النسخة القادمة التي ستنطلق في ملعب أوليمبي بياوندي غداً الأحد.

ويحصل الفائز بكأس الأمم الأفريقية، على 5 ملايين دولار، بزيادة قدرها 500000 دولار، والوصيف على 2.75 مليون دولار، بزيادة قدرها 250000 دولار، والمتأهلون إلى الدور نصف النهائي على 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 200000 دولار.

بينما يحصل المتأهلون إلى ربع النهائي، على 1.175 مليون دولار، بزيادة قدرها 175 ألف دولار، وهذا يمثل زيادة إجمالية في الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بقيمة 1.850 مليون دولار.

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