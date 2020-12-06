الاتحاد الأفريقي يقرر موعداً جديداً لمباراة "كورونا" الملغاة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن تلعب مباراة الأشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو الموريتاني اليوم الأحد في الساعة الثالثة ظهراً (بتوقيت غرينتش) على ملعب "اكرا" في غانا بعد أن تم إلغاؤها عن موعدها المقرر أمس السبت بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف فريق نواذيبو الموريتاني.

وتقام المباراة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ويلتقي المتأهل من المباراة بالمتأهل من الهلال السوداني وفايبرز اليوغندي، وانتهى لقاء الذهاب في موريتانيا بالتعادل 1-1.

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