دم ودموع وسجود.. لاسترجاع التّاج المفقود

المصدر: البيان الالكتروني

حفلت وسائل التواصل الاجتماعي أمس واليوم بردود أفعال عدة حول تتويج المنتخب الجزائري باللقب الإفريقي الثاني في مسيرته، في ليلة تاريخية لن ينساها الجزائريون، لكنها ركزت على لقطات مثل: سجود اللاعبين، ودماء بن العمري، وقتالية منتخب كسب الاحترام، وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد احتفل الجزائريون والكثير من المتتبعين بتتويج محاربي الصحراء بكأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف وحيد. وجاءت ردود الفعل متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن الشخصيات السياسية، التي باركت للمنتخب الجزائري، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي كتب: "ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية... فوز مستحق.. ومباراة رائعة.. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر pic.twitter.com/UzghaEGhbw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 19, 2019

وحظيت صور ومشاهد لاعبي المنتخب وهم يسجدون بعد نهاية المباراة باهتمام منقطع النظير، وتحوّل الاهتمام إلى وسم "#منتخب_الساجدين"، وهو وصف كان يطلق سابقا على المنتخب المصري.

ومن اليمن، أهدى مختار الرحبي، السكرتير الصحفى السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني، فيديو يمني يتغنى بالمنتخب الجزائري، وهو الفيديو الذي تم إنتاجه بعد تأهل منتخب الخضر إلى المباراة النهائية على حساب نيجيريا.

إهداء خاص من شعب اليمن إلى منتخب الجزائر وللشعب الجزائري ألف ألف مبرووك الانجاز الكبير



🇩🇿🇾🇪🇩🇿🇾🇪🇩🇿🇾🇪🇩🇿#الجزائز_السنغال pic.twitter.com/p7znfz1c2h — مختار الرحبي (@alrahbi5) July 19, 2019

ونالت صور اللاعب الجزائري جمال الدين بن العمري، الذي نزف دما بعد احتكاك خشن مع ساديو ماني، تقديرا واسعا من جلّ المتتعبين، وكتب السعودي عبد العزيز الأحمري: "هذي الروح الي تجيب بطولات والله رجال جابوه بالدم. مبروووك لمنتخب الجزائر الفوز لبطولة مستحقه لهم. محبكم من السعودية ".

واستعادت صحيفة "آس" الإسبانية ظرف دموع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي، قائلة: دموع لاعبي الجزائر والجهاز الفني أتت مصداقا للنشيد الوطني الجزائري، الذي يصنف من بين أكثر أناشيد العالم الوطنية حماسا على مستويي الكلمات واللحن، وهو الذي كتبه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا ولحنه الملحن والمطرب المصري محمد فوزي، ومن بين كلماته الخالدة "وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.. فاشهدوا.. فاشهدوا.. فاشهدوا".