قراء البيان يتوقعون تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع قراء البيان ، في استطلاع أجراه البيان الإلكتروني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، و"انستغرام ستوري"، تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية على استاد القاهرة الدولي الليلة.

وتوقع 79 من المصوتين على حساب البيان الرياضي في تويتر تتويج محاربي الصحراء باللقب فيما توقع 21 % تتويج السنغال.

وعلى فيس بوك توقع 80 % تتويج منتخب الجزائر فيما توقع 20 % تتويج منتخب السنغال.

وفي انستغرام ستوري توقع 53 % فوز المنتخب الجزائري بالبطولة الافريقية فيما توقع 47 فوز السنغال باللقب الإفريقي.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الليلة على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.