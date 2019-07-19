تاريخ المواجهات بين الجزائر والسنغال لصالح محاربي الصحراء

المصدر: ا ف ب

يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، في مواجهة ستكون الخامسة بينهما في البطولة القارية، والثانية في نسخة مصر 2019.

وتبحث الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي، عن لقب ثان في تاريخها، وهي تخوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها على أرضها عام 1990 والثالث في تاريخها بعد 1980 عندما خسرت أمام نيجيريا.

أما السنغال، أفضل منتخبات القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، فلا تزال تبحث عن لقبها الأول، وتخوض النهائي للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة للكاميرون عام 2002، وهي أفضل نتيجة لها حتى الآن.

في ما يأتي المواجهات المباشرة بين الجزائر والسنغال في البطولة:

1990/نصف النهائي: فازت الجزائر 2-1

2015/المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 2-صفر

2017/المجموعة الثانية: تعادل المنتخبان 2-2

2019/المجموعة الثالثة: فازت الجزائر 1-صفر

