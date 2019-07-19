تكرار الأخطاء يحرم تونس من المركز الثالث

المصدر: القاهرة - أ ف ب

كلفت الأخطاء المتكررة منتخب تونس المركز الثالث في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بخسارته أول من أمس أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف نتج عن سوء تعامل مع الكرة بين حراسة المرمى والدفاع.

وواصل نسور قرطاج دفع ثمن الأخطاء لاسيما في هذين الموقعين الحساسين، وتكبدوا هدفاً نيجيرياً في الدقيقة الثالثة من المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في العاصمة المصرية، بعد خطأ يتحمل مسؤوليته الحارس معز بن شريفية والمدافع ياسين مرياح.

وفشل نسور قرطاج بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيريس في تعويض خسارة الدور نصف النهائي بهدف النيران الصديقة لديلان برون في الوقت الإضافي أمام السنغال (صفر-1 بعد التعادل سلباً في الوقت الأصلي)، بينما احتل المنتخب النيجيري بقيادة المدرب الألماني غرنوت رور المركز الثالث في البطولة القارية للمرة الثامنة في تاريخه. وقال الفرنسي الذي يخوض غمار البطولة للمرة الخامسة «للأسف حصل تراكم مؤسف (من الأخطاء)، وأعتقد أنه من النادر أن يتلقى منتخب في بطولة هذا الكم من الأهداف بهذا الشكل».