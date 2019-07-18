"الكاف" يعلن تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة.

وعين " الكاف " الحكم الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز لإدارة اللقاء ويعاونه كل من مواطنيه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ويعاونهما السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.

وكان الكاف اعلن تعيين فيكتور غوميز لإدارة النهائي قبل ان يقرر تعديل طاقم الحكام واخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية.