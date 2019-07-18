30 طائرة جزائرية إلى القاهرة ودخول الملعب بدون تذاكر وباريس تشدّد إجراءاتها الأمنية

المصدر: البيان الالكتروني

عززت الحكومة الجزائرية أسطولها الجوي لنقل مواطنيها إلى القاهرة لمؤازرة منتخبهم الوطني الجمعة في المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا ضد السنغال بطائرتين إضافيتين ليصل العدد الإجمالي إلى 30 طائرة، بحس ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

في غضون ذلك، كشفت جريدة "الهداف" الجزائرية أن شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن عملية حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا أعلنت عبر بيان رسمي لها عن توصلها إلى اتفاق مع السفير الجزائري بالقاهرة نذير العرباوي يقضي بالسماح للجماهير الجزائرية بدخول ملعب القاهرة من خلال إظهار جواز السفر الجزائري فقط.

وأكد منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة "تذكرتي"، أن كل الإجراءات اتخذت من أجل تسهيل مهمة الجزائريين لدخول الملعب وتشجيع منتخبهم.

إلى ذلك، قررت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة يوم الجمعة، على هامش المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال، في أعقاب الاحتفالات الصاخبة من قبل المشجعين الجزائريين في عدد من المدن الفرنسية، حسبما أفاد ت صحيفة "آس".

وأوضح مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، باريس، ديدييه لالمان في مؤتمر صحفي الأربعاء أنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على منتخب كوت ديفوار، في 11 يوليو الجاري: «انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، ورفعنا مستوى الجاهزية في 14 يوليو، العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا، إلى 2500 عنصر.

وأضاف لالمان: «هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدا مساء الجمعة».