نيجيريا ثالثة أمم أفريقيا على حساب تونس

المصدر: د ب أ

أهدر المنتخب التونسي فرصة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام نظيره النيجيري الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب السلام بالقاهرة.

وظهر المنتخبان بشكل باهت طوال اللقاء، حيث بدا على نجومهما التأثر البالغ بالإرهاق بسبب توالي المباريات، لاسيما وأنهما خاضا سبعة لقاءات خلال البطولة على فترات متقاربة.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه أوديون إيجالو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة، ليعزز صدارته لترتيب هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى خمسة أهداف.

ويتفوق إيجالو بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه الثنائي الجزائري رياض محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو ماني والكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو.

وكان المنتخب التونسي أخفق في التأهل للمباراة النهائية للمسابقة عقب خسارته صفر / 1 أمام نظيره السنغالي بعد التمديد في الدور قبل النهائي يوم الأحد الماضي، فيما عجز منتخب نيجيريا عن الصعود للدور ذاته، بخسارته 1 / 2 أمام منتخب الجزائر في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.