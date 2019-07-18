نهائي أبطال وكأس «كاف».. مباراة فاصلة

المصدر: القاهرة - أ ف ب

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماع في القاهرة أمس، تعديل نظام مسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفيدرالية) باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءاً من الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. وأفاد مسؤولون في الاتحاد القاري، أن الأخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن راغبة باستضافة هاتين المباراتين.

وأثار نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019 بين الترجي حامل اللقب، والوداد البيضاوي بطل 2017، جدلاً واسعاً لاسيما في مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر مايو الماضي.