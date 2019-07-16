28 طائرة لنقل المشجّعين الجزائريين إلى القاهرة

المصدر: البيان الالكتروني

خصصت السلطات الجزائرية، 28 طائرة، لنقل أنصار المنتخب الجزائري إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمساندة المنتخب الوطني، في نهائي كأس أمم أفريقيا الجمعة أمام منتخب السنغال.

وخصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، 13 طائرة، لنقل أنصار المنتخب الجزائري، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ومن جهتها، ستقوم شركة الطاسيلي للطيران، بإرسال 6 طائرات، إضافة لتسع طائرات أخرى تابعة للجيش الوطني، وفقاً لـ "النهار" الجزائرية.

وسيكون مجموع الطائرات الجزائرية، التي ستحط بمناصري المنتخب الوطني، في مطار القاهرة، 28 طائرة، على أن يكون الإنطلاق مساء الخميس المقبل.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب السنغال، يوم الجمعة المقبل، بملعب “القاهرة الدولي”، بدءا من الساعة الـ (23:00) بتوقيت الإمارات.