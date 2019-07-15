جمال بلماضي: سنقاتل لإسعاد الشعب الجزائري في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر أن تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019 هو رسالة أن المدرب الشاب قادر علي تحقيق الإنجازات.

وتأهل المنتخب الجزائري لنهائي كان عقب الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بنصف نهائي البطولة على استاد القاهرة ليضمن الخضر خوض النهائي لأول مرة منذ 29 عاما.

وقال بلماضي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة نيجيريا:" كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بسبب قوة المنافس من جانب وإرهاق لاعبي فريقي بسبب خوض المباراة عقب أيام قليلة من مباراة كوت ديفوار القوية في ربع النهائي".

وأضاف:" قدمنا شوطا أول ممتاز كنا أكثر شراسة وفي الشوط الثاني أداء اللاعبين تراجع قليلا بسبب الإرهاق، لكننا تمساكنا مجددا وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحققنا الانتصار في الوقت القاتل".

وأوضح:"تجاهل اللاعبون ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا وحاربوا حتى الدقيقة الأخيرة لقتل المباراة وهذا الذي وصلنا له في النهاية".

وتابع:"أعد شعب الجزائر أنني سأفعل كل شئ من أجل إسعادهم، لكنني لا أعدهم بحصد اللقب لأنني لا أملكه".

وقال:"درسنا نيجيريا جيدا وعلمنا أنه يعتمد بشكل كبير على سرعة أحمد موسى وتمكنا من إيقاف خطورته بشكل كبير وهذا ساعدنا على الانتصار في النهاية".

وعن تأهل الجزائر والسنغال لنهائي أفريقيا بمدربين محليين أكد بلماضي: "هذه رسالة للعاملين على الكرة في بلادنا أن المدرب الوطني الشاب لديه القدرة على تقديم كرة قدم مميزة وصناعة التاريخ، أنا أعلم اليو سيسيه مدرب االسنغال جيدا هو رائع الفارق بيني وبينه أنه يعمل مع السنغال منذ 4 سنوات ويبلي بلاء حسنا معهم".