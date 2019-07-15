«محاربو الصحراء» إلى النهائي الأفريقي

المصدر: القاهرة - البيان

بلغ منتخبا الجزائر والسنغال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، وذلك بعد فوز «محاربي الصحراء» على نيجيريا (2 ـ 1).

وجاء الهدف الأول للجزائر عن طريق النيران صديقة، سجله وليام إيكونغ في الدقيقة (40)، وعادل لنيجيريا أوديون إيجالي في الدقيقة (71). وشهدت بعدها المباراة العديد من الفرص للمنتخب الجزائري، إلى أن تمكن رياض محرز في الوقت بدل الضائع، من تسجيل هدف الفوز للمحاربين، عن طريق ضربة حرة مباشرة.

وتفوّق «أسود التيرانغا» على «نسور قرطاج» بهدف مقابل لاشيء، عن طريق المدافع ديلان برون، بهدف في مرماه، في الدقيقة (101) من الشوط الإضافي الأول. وتقام المباراة النهائية الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بينما يلعب الخاسران من نصف النهائي الأربعاء من أجل المركز الثالث.