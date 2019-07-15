ولـ "محرز" من اسمه نصيب

المصدر: البيان الالكتروني

نستسمح اللغويين لنقوم بعملية اشتقاق أو نحت لغوي من مصدر "إحراز"، فالفعل منه أحرز، يحرز، فهو محرز (اسم الفاعل)، واللاعب الجزائر رياض محرز كان اليوم محرزاً، فاستحق أن نقول عنه إن له من اسمه نصيباً، حيث تسبب في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الجزائر وأضاف الثاني بكيفية رائعة، مؤهلاً محاربي الصحراء لنهائي العرس الأفريقي.

ونظير مجهوداته، فقد فاز الجزائري محرز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب النيجيري الأحد في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وانتزع المنتخب الجزائري فوزا صعبا من نظيره النيجيري 2 / 1 اليوم الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي، الذي تغلب على تونس 1 / صفر، في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

وقدم محرز أداء جيدا خلال اللقاء كما أنه سجل هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وكان سبباً مباشرا في تسجيل الهدف الاول.