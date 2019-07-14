نيران صديقة تغتال حلم تونس بنهائي أفريقي

المصدر: د ب أ

بهدف من النيران الصديقة، وبعد مباراة حماسية مثيرة، حجز المنتخب السنغالي لكرة القدم مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين بالفوز 1 / صفر على نظيره التونسي في الوقت الإضافي من مباراتهما اليوم الأحد على استاد "30 يونيو" بالقاهرة في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في مصر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء قوي من الفريقين اللذين فشلا في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، كان المنتخب التونسي هو الأفضل والأخطر في معظم الفترات، لكن التعادل ظل قائما رغم احتساب ضربة جزاء لكل من الفريقين حيث أهدر فرجاني ساسي ضربة جزاء لتونس في الدقيقة 75 ورد هنري سايفت بإهدار ضربة جزاء للسنغال في الدقيقة 81.

وفي الشوط الإضافي، منحت النيران الصديقة للمنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 101، حيث ارتدت الكرة من رأس المدافع التونسي ديلان برون إلى داخل مرمى فريقه.

وفاجأ الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار اللقاء، المنتخب التونسي بإلغاء ضربة جزاء للفريق في وسط الشوط الإضافي الثاني بعد احتسابها لصالح نسور قرطاج إثر لمسة يد واضحة من إدريسا جاي نجم السنغال داخل منطقة الجزاء.