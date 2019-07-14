الجيش الجزائري يرسل الدعم لـ "محاربي الصحراء" في القاهرة

المصدر: البيان الالكتروني

قررت القيادة العليا لـلجيش الوطني الشعبي الجزائري، وبالتنسيق مع الوزير الأول نورالدين بدوي، تخصيص 6 طائرات لنقل 600 مناصر إلى مصر لتشجيع منتخب "محاربي الصحراء" في مباراتهم اليوم مع المنتخب النيجيري في نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم، وفقاً للتلفزيون الجزائري.

يذكر أن شركتي الخطوط الجوية الجزائرية و"تاسلي" كانتا أعلنتا أمس الاول عن تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين الجزائريين إلى القاهرة (8 للأولى و2 للثانية).

وتدخل الجيش الجزائري في نقل الجماهير الرياضية إلى مصر يأتي نظرا للطلب الكبير على السفر إلى القاهرة وعدم تمكن الشركتين الجزائريتين المدنيتين تلبية كل الطلبات.