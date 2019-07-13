ما سرّ الرقم 7 في مباراتي نصف نهائي (الكان)؟

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

تشهد العاصمة المصرية القاهرة غداً إقامة مباراتي نصف نهائي كأس أمم افريقيا، الأولى تجمع بين منتخبي تونس والسنغال، والثانية طرفاها الجزائر ونيجيريا.

بالتأكيد الكثير من القراء والجماهير تحفظ هذه المعلومة منذ نهاية مباريات دور الـ 8، بل هي تنتظر معرفة منشطي النهائي، ولكن قبل ذلك دعونا نكتب أسماء الدول المتأهلة للمربع الذهبي بالأحرف اللاتينية:

تونس (Tunisia)

السنغال (Senegal)

الجزائر (Algeria)

نيجيريا (Nigeria).

الملاحظ أن جميع أسماء دول المربع الذهبي تتكون من سبعة أحرف لاتينية.

ومن باب التذكير فقط، فإن مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية تقام في شهر يوليو، وهو الشهر السابع من السنة الميلادية.

فهل للأمر دلالة ارتباطية أم أنه لا يعد مجرد مصادفة؟