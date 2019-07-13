كيف رد مدرب السنغال على تصريحات مدرب تونس؟

المصدر: البيان الإلكتروني

رد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، على ألان جيريس (مدرب تونس) الذي قال إنه يعلم الكثير عن لاعبي السنغال بحكم أنه درب منتخبهم من قبل ، بقوله "أنا أيضا اعرف لاعبي تونس جيدا ، مشيراً إلى إن فريقه بات قريبا للغاية من التتويج باللقب القاري.

وأبدى ثقة كبيرة قبل المباراة المرتقبة أمام نظيره التونسي غدا الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر، قائلا إن فريقه بات قريبا للغاية من التتويج باللقب القاري.

وأضاف سيسيه في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة إن المنتخب السنغالي يشارك في الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاما، وما يسعى إليه الآن هو التركيز في الخطوة المقبلة المتمثلة في تخطي المنتخب التونسي غدا.

وتابع سيسيه أنه واجه خلال البطولة منتخبات قوية، "لكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأقدر هذا وسأتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر."

وأشار مدرب السنغال إلى أن المنتخب التونسي يمتلك عناصر على مستويات عالية وخط وسط مميز للغاية.

وأضاف سيسيه "إذا كان ألان جيريس (مدرب تونس) يعرف السنغال، فأنا أيضا اعرف لاعبي تونس جيدا وأدرك أن أداءهم تطور بشكل كبير خلال البطولة"، موضحا أن العقبة التي يواجهها هو أن منتخب تونس يؤدي بطرق لعب معقدة ومبتكرة مؤكدا أن ذلك ما يميزه.

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