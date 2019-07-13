طائرات لنقل مشجعي نسور قرطاج

المصدر: تونس - أ ف ب

ستخصص الحكومة التونسية ثلاث طائرات لنقل مشجعي منتخب كرة القدم إلى مصر لمتابعة مباراته غداً ضد السنغال في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي أمس. وفك المنتخب التونسي المتوج بطلاً على أرضه عام 2004، عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاماً بفوزه على مدغشقر 3-صفر الخميس، منهيا مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الفوز التونسي على استاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال، ستجمع بين أفضل منتخبين على مستوى القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان أمس: «إثر فوز المنتخب الوطني وترشحه للمربع الذهبي اتصل السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص ثلاث طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال» الذي يقام على استاد 30 يونيو في العاصمة.

ويأتي القرار «لمؤازرة المنتخب»، وفقاً للبيان.

وتأمل تونس بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيريس، في بلوغ المباراة النهائية التي تقام على استاد القاهرة الدولي في 19 يوليو، لمواجهة الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع غداً أيضاً بين الجزائر ونيجيريا.