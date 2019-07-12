لافتات توبيخ للاعبي مصر في مباراة نيجيريا

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

حرصت الجماهير المصرية على الوجود في مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي استضاف مباراة منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وآزرت الجماهير المصرية المنتخب النيجيري، ضد منتخب «الأولاد»، الذي أقصى منتخبهم من دور الـ 16 للبطولة.

لكن بعض اللافتات التي رفعتها الجماهير في المدرجات، كشفت عن أن الذهاب إلى الاستاد لم يكن بغرض تشجيع منتخب نيجيريا فحسب، بل بغرض إرسال رسائل توبيخ للاعبي منتخب مصر. وظهرت في المدرجات لافتة كبيرة مكتوب عليها: «لم تكونوا رجالاً»، ورفع مشجع آخر لافتة مكتوب عليها: «حداد على منتخب مصر»، بينما رفع ثالث لافتة كتب عليها بخط يده: «مواطن مصري هيشجع إيه؟ يشجع نيجيريا؟».