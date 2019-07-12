محاربو الصحراء ونسور قرطاج إلى نصف نهائي «كان»

المصدر: السويس - أ ف ب

بلغ منتخبا الجزائر وتونس، أمس، الدور نصف النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم «كان»، عقب فوز محاربي الصحراء على ساحل العاج 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في مباراة الدور ربع النهائي في السويس، في حين، قدم نسور قرطاج عرضاً قوياً أمام منتخب مدغشقر واستطاعوا الفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل الفريق لهذا الدور للمرة الأولى منذ 15 عاماً، منهياً مغامرة منافس متواضع شكّل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الفوز التونسي على استاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف فرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 توالياً)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال، في حين يلاقي منتخب الجزائر منتخب نيجيريا.