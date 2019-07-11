السنغال إلى المربع الذهبي

المصدر: القاهرة - د ب أ

بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، بعدما تغلب 1 -0 على منتخب بنين أمس في دور الثمانية للمسابقة.

ويدين المنتخب السنغالي، الذي صعد للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة منذ 13 عاماً، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إدريسا جاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60.

وكان بإمكان منتخب السنغال، الملقب بـ«أسود التيرانغا»، إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، خاصة ساديو ماني، الذي أحرز هدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل، عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي تم تطبيقها لأول مرة في تاريخ البطولة.

وضرب منتخب السنغال موعداً في الدور قبل النهائي يوم الأحد القادم على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، مع الفائز من مباراة منتخبي تونس ومدغشقر، التي ستجرى اليوم.

وتواجه الجزائر المنتخب الإيفواري ممثلة للحلم العربي إلى جانب تونس في الوصول إلى نصف النهائي والاقتراب من اللقب.