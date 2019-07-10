ساسي.. رهان على اللحظة الحاسمة

المصدر: عواصم - وكالات

كشف فرجاني ساسي نجم منتخب تونس، عن طلبه تسديد ركلة الجزاء الترجيحية الخامسة في مباراة بلاده أمام غانا. وساسي الذي شارك أساسياً للمرة الأولى في البطولة مع نسور قرطاج، خطف لقطة الحسم والانتصار، وسدد الركلة الجزائية الأخيرة بطريقة فنية رائعة.

لاعب وسط المنتخب التونسي صرّح عقب هذا الانتصار قائلاً: «المباراة لم تكن سهلة على تونس». وعلّق على تأهل تونس الهزيل من دور المجموعات دون أي فوز: «تعرضنا لانتقادات كبيرة بعد الدور الأول، وكان لديهم حق في ذلك، تقبلناها وشعرنا بالمسؤولية».

واستدرك ساسي: «أظهرنا قدراتنا ولعبنا حتى النهاية رغم قبولنا هدفاً متأخراً». كما دعم زميله رامي البدوي الذي سجّل هدفاً عكسياً في شباكه بآخر لحظات الوقت الأصلي مضيفاً: «خطأ رامي البدوي وارد الحدوث». وأكد ساسي: «صممنا قبل المباراة على إصدار رد فعل وأن نُظهر للشعب التونسي تحلينا بالمسؤولية وأننا رجال».

وشدد: «كنا نستحق الفوز دون اللجوء لركلات الجزاء حتى». وعن تسديده الركلة الأخيرة: «كنت واثقاً في نفسي وأردت تسديد آخر ركلة جزاء، خصوصاً بعد أن غبت عن المباراتين الماضيتين». وواصل: «تمنيت أن تسجل غانا ركلتها الخامسة حتى أتقدّم وأسدد، أحببت أن أسدد».وأتم ساسي: «أردت لـ تونس أن تفوز، نريد الذهاب بعيدا في البطولة».

احتفالات

واجتاحت موجة فرح عارمة مختلف المدن التونسية عقب الفوز المثير لنسور قرطاج على حساب منتخب غانا وهو الفوز الأول لتونس في جميع مواجهاتها الثماني مع غانا في نهائيات أمم إفريقيا منذ عام 1963 مقابل ستة انتصارات للنجوم السوداء.

واستعادت جماهير تونس بسمتها بعد الأداء المخيب للمنتخب في الدور الأول الذي اكتفى فيه بالتعادل في مبارياته الثلاث. وبمجرد تسجيل فرجاني ساسي ركلة الجزاء الأخيرة أطلقت الجماهير التونسية العنان لفرحتها في المقاهي والشوارع الرئيسية.

وغص شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالجماهير وعلت أصوات أبواق السيارات كما احتشد الآلاف وسط مدينة صفاقس للاحتفال بالتأهل الصعب. وخرجت أفراد الجالية التونسية للاحتفال في شارع الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس حاملين الرايات الوطنية.

وحفلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور أعلام تونس وبتعليقات ساخرة بعد فشل المنتخب في تحقيق فوز صريح في مبارياته الأربع حتى الآن لكنه نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح. وقال أحد المشجعين «لم نجمع تسع نقاط في الدور الأول. سنحقق ثلاثة تعادلات أخرى وسنرفع الكأس».