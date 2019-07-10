زياش الغاضب ينفي الاعتزال الدولي

المصدر: عواصم - وكالات

رد حكيم زياش بقوة على وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي، داعياً إياه إلى تفادي اختلاق القصص والكف على نشر الأكاذيب، بعد إشارته أمس لإمكانية اعتزال لاعب أياكس دولياً.

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، الذي قال إن اللاعب الشاب يفكر في الاعتزال دولياً، بعد أدائه المخيب في كأس أفريقيا.

وتأسف العلمي، في جوابه على سؤالين لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لكمية الانتقادات التي انهالت على زياش، كاشفاً أن اللاعب «لم يرد على 23 مكالمة هاتفية منه ويفكر في عدم الاستمرار مع المنتخب المغربي في هذه الظروف».

وأضاف «هذا من أحسن اللاعبين في العالم، وأدى دوراً مهماً في المنافسات، لكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه وأضاع ركلة الجزاء مثلما أضاعها عمالقة كرة القدم»، قبل أن يبين أن «ما حصل قضاء وقدر».

نفي

وكتب نجم «أسود الأطلس» عبر حسابه الرسمي في «انستغرام»: «في المرة المقبلة، إذا أردت أن تأتي بأمر ما، فيجب أن يكون صحيحاً، وليس كذباً». وجاءت تغريدة زياش رداً على تصريح العلمي، وهي الشائعة التي تفاعلت معها وسائل الإعلام المغربية بشكل كبير، وروجت لها على نطاق واسع. وحذف زياش فيما بعد التدوينتين، دون أن يوضح سبب إقدامه على ذلك.

نقد

ووجهت انتقادات كثيرة لزياش عقب أدائه، الذي وصف بـ«الضعيف»، في منافسات كأس أفريقيا، التي تحتضنها مصر.

وتعرض زياش لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير المغربية عقب خروج «أسود الأطلس» من دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين، حيث خيّب نجم أياكس الآمال المعقودة عليه، ولم يقدم ما كان منتظراً منه، بل تسبب في إقصاء المغرب، بتضييعه ركلة جزاء في وقت قاتل، كانت ستحسم الأمور دون اللجوء لركلات الترجيح. وأقصي منتخب المغرب من دور الـ16 على يد بنين، بالضربات الترجيحية.

وكانت مصادر مقربة من المنتخب المغربي كشفت عن نية مجموعة من نجوم الفريق الاعتزال دولياً، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن حسم الثلاثي نور الدين أمرابط صانع الألعاب، ومهدي بنعطية قلب الدفاع ومبارك بوصوفة قرارهم بالاعتزال دولياً أيضاً.

كما لوح أكثر من لاعب بورقة الاعتزال الدولي بسبب الإخفاق الأفريقي.