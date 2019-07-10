«جسر جوي» يدعم «محاربي الصحراء»

المصدر: عواصم - وكالات

أوضح خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه سيقام «جسر جوي» بين الجزائر ومصر لنقل مشجعي منتخب «الخضر» لدعمه في المواجهة التي ستجمع «محاربي الصحراء» مع منتخب كوت ديفوار ضمن دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا.

ونقلت مصادر إعلامية جزائرية متطابقة عن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قوله: «ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من الدور الربع نهائي».

أعداد كبيرة

وأضاف خير الدين زطشي: «ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. علينا توفير بطاقة المشجع الإلكترونية لهم من أجل اقتناء تذكرة دخول الملعب».

وأشار زطشي إلى أنه سيتم تمديد صلاحية تذاكر سفر المشجعين الذين كان من المفترض أن يغادروا مصر قبل موعد المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري. تجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة ستقام على استاد مدينة السويس غداً، وفي حال فوز المنتخب الجزائري فإنه سيكمل طريقه بنجاح نحو تحقيق حلم الفوز باللقب الثاني للفريق الأخضر.