بونجاح: جيل ذهبي يستحق اللقب

المصدر: القاهرة - د ب أ

عبر بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه إلى دور الـ8 من بطولة الأمم الأفريقية وتخطي عقبة غينيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال بونجاح في تصريحات صحفية أمس: «فخور بهذا المنتخب وهذا الجيل الذهبي الذي يستحق اللقب.. نحن أسعدنا شعب الجزائر وهو الشيء الأهم بالنسبة لي ولجميع اللاعبين».

وأضاف «نعرف صعوبة البطولة خاصة بعد خروج المنتخبات الكبرى ولكننا لا نشغل أنفسنا سوى بالفوز والوصول لأبعد شيء في هذه البطولة».

وواصل منتخب الجزائر سلسلة مبارياته القوية بكأس الأمم الأفريقية، مصر 2019، وقدم مباراة كبيرة أمام غينيا بدور 16 بالبطولة، حسمها لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بملعب الدفاع الجوي.

ومن جانبه قال محرز الذي اختير أفضل لاعب «أعتقد أننا قدمنا مباراة قوية جدا ضد منتخب غيني جيد»، معتبراً أن المنافس «لم يكن سهلا.ً سجلنا ثلاثة أهداف ولم يتلق مرمانا أي هدف، هذه أمسية جيدة جدا لنا».