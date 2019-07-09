«البطولة_ما خلصتش» وسم يكتسح مصر لإنجاح البطولة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

على الرغم أن مهمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، قد انتهت مبكراً، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخروج من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب أفريقيا، إلا أن مهمة الدولة المصرية لم تنته بعد، لاسيما أن البطولة تقام في مصر، حتى 19 من شهر يوليو الجاري، أي يتبقى على نهايتها نحو 10 أيام، تتخللها مباريات دور الأربعة وقبل النهائي والنهائي.ودشن عدد من رواد موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وسماً تحت عنوان #البطولة_ما خلصتش، من أجل حث الجماهير على دعم الفرق المشاركة في البطولة خصوصاً في الأدوار النهائية.

أسعار التذاكر

وسعياً لتوافد الجمهور إلى المدرجات، طالب متابعون بضرورة تخفيض أسعار تذاكر المباريات، لإغراء الجماهير التي اشتكت من أسعار التذاكر، منذ الإعلان عنها قبل انطلاق البطولة التي تحمل رقم (32)، خصوصاً أن مشهد المدرجات الخاوية، ظهر بوضوح في أغلب مباريات دور المجموعات، باستثناء أعداد قليلة ذهبت لتؤازر المنتخبات العربية.

ويكمل الحضور الجماهيري نجاح البطولة وخروجها بالشكل الأمثل، وهو أمر محل تباحث من هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، كونه رئيس اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا، ومستمر في منصبه هذا حتى انتهاء البطولة، وهناك مقترح للسماح لجميع الجماهير التي تحمل بطاقة المشجع «fan ID»، بحضور المباريات دون الدخول وحجز تذكرة المباراة، عبر موقع «تذكرتي» المعني بتنظيم عملية بيع التذاكر.