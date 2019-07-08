ماذا قال صلاح بعد الخروج الإفريقي الحزين؟

المصدر: البيان الالكتروني

عبر النجم المصري محمد صلاح عن حزنه الشديد للخروج المبكر للمنتخب من نهائيات كأس الأمم الإفريقية ، متوجها بالشكر الى المشجعين، ومتعهدا التعلم من الأخطاء التي أدت الى خروج مبكر للفراعنة من ثمن النهائي.

وكتب صلاح عبر حسابه على "تويتر"، "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

وتلقى المنتخب المصري الذي كان مرشحا لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، خسارة مفاجئة في الدور ثمن النهائي السبت أمام جنوب إفريقيا بهدف يتيم في الدقيقة 85، في خسارة تسببت بصدمة كبيرة في مصر، وأدت الى إقالة الجهاز الفني والإداري وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، واستقالة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.