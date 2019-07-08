البدري يطالب الجماهير بحضور المباريات لإنجاح البطولة

المصدر: القاهرة - د ب أ

وجه حسام البدري رئيس جهاز الكرة في نادي بيراميدز نداءً للشعب المصري بضرورة التحلي بالحس الوطني في إنجاح بطولة أمم أفريقيا وعدم العزوف عن حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقال البدري في تصريحات صحافية أمس إنه يثق في وعي الجماهير وبمدى رغبتها في إظهار هذا الحدث الكبير بما يليق بمكانة مصر وسط القارة الأفريقية خاصة في ظل حجم المجهود الذي يبذل من كل الجهات لظهور البطولة بهذه الصورة المشرّفة.

وأضاف أنه يقدر مشاعر الحزن للجماهير المصرية على خروج المنتخب من كأس البطولة، موضحاً أنه بصفته فرداً من منظمة الرياضة المصرية يعتذر للشعب المصري والذي لا يستحق مثل هذا الإخفاق.