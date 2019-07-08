«الأفيال» لتكرار إنجـاز 2015

المصدر: Ⅶ القاهرة - د ب أ

لن تكون المباراة المقررة اليوم في السويس أقل ندية من قمة «نسور قرطاج» و«النجوم السوداء»، إذ تجمع مالي بساحل العاج في إعادة لمواجهتهما في الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 حين فازت الثانية ذهاباً 3-1 وتعادلا إياباً صفر - صفر، لكن أياً منهما لم يتأهل بل ذهبت البطاقة للمغرب.

وتأمل ساحل العاج في تكرار سيناريو 2015 حين واصلت مشوارها حتى الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1992، قبل أن تتنازل عنه بعدها بعامين بخروجها من الدور الأول، فيما تأمل مالي البناء على الأداء الذي قدمته في الدور الأول (فوزان وتعادل) لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2013 حين حلت ثالثة للنسخة الثانية تواليا، قبل أن تودع بعدها من الدور الأول عامي 2015 و2017.

مواجهة

وسبق للمنتخبين أن تواجها أربع مرات في النهائيات، أولها عام 1991 حين حلت ساحل العاج ثالثة على حساب مالي بالفوز عليها 3-1، ثم كررت تفوقها بثلاثية نظيفة في دور المجموعات من نسخة 2008، وصولاً إلى نصف نهائي 2012 حين فازت بهدف جيرفينيو والدور الأول لنسخة 2015 حين تعادلا 1-1.

من جانب آخر وصل إلى القاهرة أمس باولين كلود دانو وزير الرياضة الإيفواري قادماً من فرنسا في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في منافسات النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.