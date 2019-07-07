استقالة أحمد شوبير من اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من منصبه بالمجلس استجابة لدعوة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المجلس قد قدموا استقالتهم، كما دعا أبو ريدة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وانضم شوبير إلى كل من مجدي عبد الغني، دينا الرفاعي، كردي ، أبوريدة، أحمد مجاهد، حازم إمام، سيف زاهر وعصام عبد الفتاح بعدما تقدموا باستقالتهم من قبل.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب .

وخرج المنتخب الوطني من كأس أمم أفريقيا من الدور الـ16، بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا يوم أمس، بهدف مقابل لا شيء.