جدول الأدوار الإقصائية

التاريخ:

دور الـ 16

الأحد 7 يوليو 2019

20:00 مدغشقر - الكونغو المباراة رقم 41

23:00 الجزائر - غينيا المباراة رقم 42

 

الاثنين 8 يوليو 2019

20:00 مالي - ساحل العاج المباراة رقم 43

23:00 غانا - تونس المباراة رقم 44

 

الثلاثاء 9 يوليو 2019 راحة


ربع النهائي

الأربعاء 10 يوليو 2019

20.00 الفائز «37» - الفائز «38»

23.00 الفائز «39» - الفائز «40»

 

الخميس 11 يوليو 2019

20.00 الفائز «41» - الفائز «44»

23.00 الفائز «42» - الفائز «43»

 

الجمعة 12 يوليو 2019 راحة

السبت 13 يوليو 2019 راحة


نصف النهائي

الأحد 14 يوليو 2019

20.00 الفائز «37 - 38» - الفائز «42 - 43»

23.00 الفائز «39 - 40» - الفائز «41 - 42»

 

الاثنين 15 يوليو 2019 راحة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 راحة

 

المركز الثالث

الأربعاء 17 يوليو

23.00 الخاسران في نصف النهائي

 

الخميس 18 يوليو 2019 راحة


النهائي

الجمعة 19 يوليو 2019

23.00 الفائزان في نصف النهائي

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