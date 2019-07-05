صورة تثير جدلاً كبيراً بشأن مباراة مصر وجنوب إفريقيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً كبيراً بشأن تذاكر مباراة مصر وجنوب إفريقيا، التي تقام غداً في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كانت الصورة لمسؤولي أحد البنوك المصرية، مع عدد كبير من تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

ويحدث ذلك في ظل شكوى الجماهير من عدم وجود تذاكر، بعد أن أعلنت شركة «تذكرتي» المسؤولة عن الحجز الإلكتروني لتذاكر مباريات البطولة، نفاد تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بتوجيه اتهامات لمسؤولي اللجنة المنظمة بعدم الشفافية، فيما رد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك، وقال عبر تصريحات صحفية، إن البنك اتفق مع شركة تذكرتي على شراء أقل من ألف تذكرة للمباراة.