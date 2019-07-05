كاف ينفي علمه بوجود أي تلاعب في مباراة الكونغو وزيمبابوي

المصدر: البيان الالكتروني

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تلقيه أي خطاب من أجل فتح تحقيق في نتيجة المباراة التي تغلبت فيها الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي 4 / صفر في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وقال معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي (كاف)، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، " لم ترد إلينا أية مراسلة بخصوص مزاعم التلاعب بنتيجة هذه المباراة. الكاف لن يتسامح مطلقا مع مثل هذه الأمور حال تأكد من ذلك".

واستفاد المنتخب الكونغولي من هذه النتيجة الكبيرة ليتقدم إلى الدور الثاني في البطولة ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.