صلاح يطالب لاعبي مصر بالتكاتف

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني - وكالات

عقد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، جلسة مع مجموعة من لاعبي المنتخب، في غرفته بالفندق الذي تقيم فيه بعثة «الفراعنة»، وذلك للحديث عن ضرورة التكاتف لعلاج السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق، في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو الجاري، لاسيما وأن الفريق دخل في مرحلة الحسم، عندما يلاقي منتخب جنوب أفريقيا في دور المجموعات.

ولفت صلاح إلى أن الأداء الذي ظهر عليه الفريق غير مطمئن، وأن مباريات الأدوار غير الإقصائية لا تحتمل أي خطأ، وقد تتسبب الأخطاء في وداع المنتخب المصري للبطولة ولم يعف صلاح نفسه من اتهامات التقصير، وشدد على ضرورة نسيان ما حدث بدور المجموعات، وأن يتعاهد الجميع على بذل مجهود من أجل حصد اللقب.



واعتاد نجم منتخب مصر على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين، وسط إشادة من المكسيكي خافير أغيري، مدرب الفراعنة، بدور اللاعب في تحفيز زملائه.

تألق

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات.

وأشاد كاف على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالحارس المصري، حيث تحدثت عنه قائلة «حائط منيع تصدى لكل هجمات الخصوم في الثلاث مباريات الأولى مع منتخب الفراعنة».



ولعب الشناوي دوراً كبيراً في تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى، برصيد تسع نقاط عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة على منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بعدما دافع عن مرماه ببسالة وحال دون اهتزاز شباكه بأي هدف، خلال اللقاءات الثلاثة.



ويستعد المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة القاب، لملاقاة منتخب جنوب أفريقيا يوم السبت القادم في دور الستة عشر للبطولة على ستاد القاهرة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا فاز بالبطولة التي استضافها على ارضه عام 1996.



في الأثناء أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى منتخب الفراعنة، غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لجراحة صباح أمس في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة ميونخ الألمانية.