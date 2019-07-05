بلماضي: أغلقنا ملف الدور الأول

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن فريقه بدأ الاستعداد لمواجهة غينيا يوم الأحد القادم في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في مصر.

قال بلماضي في تصريحات صحافية أمس، على هامش مران المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء): «أغلقنا ملف الدور الأول، ونستعد للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية. أعلم أن الأمور ليست سهلة، بل هذه المباراة من أصعب المباريات». وأضاف «منتخب غينيا لديه طموحات عالية، ولاعبوه سيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة»، معتبراً أن مباريات الفرق الصغيرة دائماً ما تحمل المفاجأة، وهو ما يخشى منه. وأوضح: «الفوز والأداء الذي ظهر في الدور الأول، سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة، خاصة أن الجميع ينظر حالياً للمنتخب الجزائري بحذر، ويجب على اللاعبين الاستمرار في المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية». ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة لقب البطولة الذي توج به مرة وحيدة، عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990.

صعوبة

من ناحيته، أكد البلجيكي بول بوت مدرب منتخب غينيا، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام نظيره الجزائري، مشدداً على أنه يعد من أفضل المنتخبات حالياً في المسابقة.

وقال بوت في تصريحات أمس : «منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات حالياً، وأظهر ذلك في مبارياته الماضية، ما يجعل مباراتنا أمامه صعبة للغاية».

أضاف: «يملكون طريقة لعب متكاملة من جميع الجوانب، كما أن دفاعهم صلب، لم يتلقَ أي هدف حتى الآن، إضافة لامتلاكهم السرعة والموهبة، والقوة في الصراعات الفردية».

وتابع: «المنتخب الجزائري فاز على السنغال، الذي يعد هو الآخر من أقوى المنتخبات حالياً. جمال بلماضي مدرب الفريق الجزائري يقوم بعمل كبير، ويمتلك تشكيلة مكتملة، خصوصاً مع وجود بعض الأسماء الرائعة، كرياض محرز، الذي يلعب في مانشستر سيتي».

وأكد مدرب المنتخب الغيني: «هناك مجموعة أخرى من اللاعبين المتميزين في المنتخب الجزائري. في الحقيقية أنه يملك فريقاً متكاملاً وبصحة جيدة».

أكد بوت: «سندخل هذه المباراة ونحن نشعر بالحماس بنسبة 200 %، نحن لسنا مرشحين في هذه الدورة، نحن بصدد تكوين منتخب، وهدفنا كان التأهل لهذه النهائيات».

وتحدث بوت عن نابي كيتا نجم الفريق، حيث أعرب عن أسفه للإصابة التي تعرض لها .

وقال بوت: «لن نجد أعذاراً بسبب غياب كيتا، ينبغي على باقي اللاعبين الاستفاقة وإظهار إمكاناتهم».