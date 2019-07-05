رئيس مدغشقر يساند منتخب بلاده

المصدر: القاهرة - وكالات

يصل إلى مطار برج العرب بمدينة الاسكندرية اليوم أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، لمساندة منتخب بلاده في مباراته بدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة المنظمة للمسابقة. وبلغ منتخب مدغشقر، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، دور الستة عشر، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة. ويستعد منتخب مدغشقر لملاقاة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، حيث يأمل الفريق في مواصلة مفاجآته، والمضي قدما في البطولة، حيث يلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الثمانية مع الفائز من مباراة منتخبي غانا وتونس.