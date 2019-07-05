جدول الأدوار الإقصائية

دور الـ 16
الجمعة 5 يوليو 2019
20:00 المغرب - بنين المباراة رقم 37
23:00 أوغندا - السنغال المباراة رقم 38
السبت 6 يوليو 2019
20:00 نيجيريا - الكاميرون المباراة رقم 39
23:00 مصر - جنوب أفريقيا المباراة رقم 40
الأحد 7 يوليو 2019
20:00 مدغشقر - جمهورية الكونغو المباراة رقم 41
23:00 ا لجزائر - غينيا المباراة رقم 42
الاثنين 8 يوليو 2019
20:00 مالي - ساحل العاج المباراة رقم 43
23:00 غانا - تونس المباراة رقم 44
الثلاثاء 9 يوليو 2019 راحة
ربع النهائي
الأربعاء 10 يوليو 2019
20.00 الفائز «37» - الفائز «38»
23.00 الفائز «39» - الفائز «40»
الخميس 11 يوليو 2019
20.00 الفائز «41» - الفائز «44»
23.00 الفائز «42» - الفائز «43»
الجمعة 12 يوليو 2019 راحة
السبت 13 يوليو 2019 راحة
نصف النهائي
الأحد 14 يوليو 2019
20.00 الفائز «37 - 38» - الفائز «42 - 43»
23.00 الفائز «39 - 40» - الفائز «41 - 42»
الاثنين 15 يوليو 2019 راحة
الثلاثاء 16 يوليو 2019 راحة
المركز الثالث
الأربعاء 17 يوليو
23.00 الخاسران في نصف النهائي
الخميس 18 يوليو 2019 راحة
النهائي
الجمعة 19 يوليو 2019
23.00 الفائزان في نصف النهائي