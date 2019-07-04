جمال بلماضي أفضل مدرب في الدور الأول بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، المدرب المحلي جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، كأفضل مدرب خلال منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وأشاد (كاف) على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بالمستويات الفنية والبدنية التى قدمها المنتخب الجزائرى تحت قيادة بلماضى خلال منافسات الدور الأول، مشيراً الى أنه خطف كل الأنظار إليه حتى الآن بمنافسات البطولة.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، عقب فوزه في مبارياته الثلاث، ليحقق العلامة الكاملة، ويضرب موعداً في دور الستة عشر مع منتخب غينيا يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافها على أرضه عام 1990.