باكستر: اللعب ضد مصر تحد كبير

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أي حافز إضافي عندما يواجهون مصر في استاد القاهرة السبت المقبل في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر.

وقال باكستر أمس، إن التأهل في حد ذاته كافٍ لتحفيز أي لاعب، واللعب ضد منتخب مصر (الفراعنة) تحدٍّ كبير ومثير.

وأضاف: «إنه تحدٍّ كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعباً للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جداً. ثوانٍ من كل لقاء تقريباً بدت وكأنها مباراة مختلفة، ولها نتيجة مختلفة حتى اعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفي أو أياً كان، لكننا كنا على بُعد ثوانٍ في أكثر من مرة من العبور دون خسارة، بعد أداء رائع».

وأوضح: «هذه هي كرة القدم، قرار أحد الحكام أو خطأ واحد يغير أموراً كثيرة، الآن لدينا فرصة للعب ضد الدولة المضيفة أمام آلاف الجماهير».