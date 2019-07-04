4 مصريين وجزائريان ومغربي ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس عن التشكيلة المثالية التي تضم أفضل لاعبي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقد ضمت النجم المصري محمد صلاح، لاعب (ليفربول الإنجليزي) ضمن أربعة لاعبين من المنتخب المصري صاحب الضيافة.

ونشر الكاف التشكيلة المثالية عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات أول من أمس. وضمت التشكيلة المثالية، محمد الشناوي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمد صلاح من مصر والكاميروني يايا بانانا والثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر والمغربي أشرف حكيمي والسنغالي ساديو ماني والغاني جوردان آيو وكاروليس أندريا ماستينور لاعب مدغشقر.