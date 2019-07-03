أرقام من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين (كان 2019) المقامة حاليا في مصر من خلال مباريات الجولة الثالثة بهذا الدور التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الثلاثاء.

والأرقام والحقائق التالية توضح حصاد الدور الأول بالبطولة:

عدد المنتخبات المشاركة في البطولة : 24 منتخبا.

المنتخبات المتأهلة للدور الثاني: 16 منتخبا هي (مصر- أوغندا- الكونغو الديمقراطية- مدغشقر- نيجيريا- غينيا- الجزائر- السنغال- المغرب- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- مالي- تونس- غانا- الكاميرون-بنين.

المنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات: ثمانية منتخبات وهي (زيمبابوي- بوروندي- كينيا- تنزانيا- ناميبيا- أنجولا- موريتانيا- غينيا بيساو).

المواجهات المرتقبة في الدور الثاني طبقا لما أسفرت عنه نتائج دور المجموعات:

المغرب × بنين

أوغندا × السنغال

نيجيريا × الكاميرون

مصر × جنوب أفريقيا

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية

الجزائر × غينيا

مالي × كوت ديفوار

غانا × تونس



عدد المباريات في الدور الأول: 36 مباراة.

عدد الانتصارات في الدور الأول: 26 انتصارا.

عدد التعادلات: 10 تعادلات.



أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات: مصر والمغرب والجزائر (ثلاثة انتصارات لكل منها).

أكثر الفرق تحقيقا للتعادلات: تونس وبنين (ثلاثة تعادلات لكل منهما)

أكثر الفرق تعرضا للهزائم: بوروندي وتنزانيا وناميبيا (ثلاث هزائم لكل منها)



عدد الأهداف في الدور الأول: 68 هدفا.

عدد الهدافين: 57 لاعبا (11 منهم سجلوا هدفين).

معدل التسجيل في الدور الأول: 89 ر1 هدف للمباراة الواحدة.



الفريق الأعلى تسجيلا: الجزائر ومالي (6 أهداف لكل منهما).

الفريق الأقل تهديفا: بوروندي وغينيا بيساو (لم يسجلا أي هدف).



عدد البطاقات الصفراء: 114 إنذارا.

عدد البطاقات الحمراء: ثلاث حالات طرد.