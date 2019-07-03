هيرفي رينار: السباق الحقيقي يبدأ الآن

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه كان مثل المسنين في الشوط الأول، ولم يدخل أجواء المباراة أمام جنوب أفريقيا إلا في الشوط الثاني، ولم يؤدِ بالشكل الطبيعي في الشوط الأول من المواجهة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة الأخيرة، من منافسات المجموعة الرابعة .

وتابع: «لا أحب الحديث عن لاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعي، فالناحية الإحصائية ممتازة، ولكن علينا الانتباه، لدينا سباق جديد حقيقي سوف يبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا ونلعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الستة عشر أخباراً سيئة».

وقال رينار إن المغرب لم يلعب إلا في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن منتخب جنوب أفريقيا كان قوياً جداً، خاصة أنه كان يحتاج إلى اللعب بطريقة هجومية، لحاجته إلى نقاط المباراة، وهو بشكل شخصي يبحث دائماً عن النقاط الإيجابية، ولقد نجح في تحقيق مبتغاه من اللقاء، بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأوضح: «في الشوط الأول كنا مثل المسنين، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم، أحياناً الساحرة المستديرة تصل إلى نتائج مختلفة، وأعتقد أن جنوب أفريقيا تستحق نقاطاً أكثر من التي جمعتها على مدار البطولة، نحن علينا في منتخب المغرب، أن نلعب مباراة 90 دقيقة، وليس شوطاً واحداً فقط مدته 45 دقيقة».

مجموعة صعبة

وقال: "لعبنا في مجموعة صعبة جداً، ولعبنا أول مباراة لنا أمام أضعف فرق المجموعة، وقد كان لديهم قوة كبيرة وحوافز كثيرة، لقد عانينا من هذا الأمر، ولكننا نجحنا في صناعة الفارق، ثم كانت لدينا مباراة أخرى أمام كوت ديفوار، وهو فريق قوي في أفريقيا، وكان علينا أن نحذر جنوب أفريقيا ".

وأضاف: "من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية من بطولة أفريقيا، هناك فرق قوية للغاية، لدينا الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا، ومدغشقر التي تقدم نتائج طيبة للغاية، توجد أمور جديدة ومفاجآت جديدة في دور الستة عشر، لأن اللقاء القادم لنا سيكون صعباً للغاية".

وأوضح: أخرجت كريم الأحمدي، لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكنت أخشى أن أفقده في المباراة المقبلة.