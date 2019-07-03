مكافآت تحفيزية فورية للاعبي «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مكافآت فورية للاعبي المنتخب، بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو الجاري، وتصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات على منتخبات، زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ودون أن تمنى شباكه بأي أهداف، وهو إنجاز لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس الأمم.

ويحصل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافير اغيري، على المكافآت قبل مباراة دور الـ16 التي تجرى السبت المقبل، وقد ضمن اتحاد الكرة المصري، الحصول على 300 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي «بعد تخطي دور المجموعات.

وذلك بعد الزيادة التي أقرها»كاف«في نسختى 2017 و2019، بحيث يحصل البطل على مكافأة قدرها 4 ملايين دولار بعدما كان يحصل على مليون ونصف المليون فقط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على مليوني دولار بدلاً من مليون دولار.

ويحصل ثنائي نصف النهائي على مليون ونصف المليون، بدلاً من 750 ألف دولار، ويحصل 4 منتخبات بدور ربع النهائي على 800 ألف دولار بدلاً 600 ألف، بينما يحصل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث بدور المجموعات، 575 ألف دولار، بينما تحصل 4 منتخبات حاصلة على المركز الرابع بالمجموعات على 475 ألف دولار.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أغيري، على رفع اللياقة البدنية للاعبين، مستغلاً فترة الراحة التي يحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وهي المدة الفاصلة بين دور المجموعات، وبداية دور الـ 16 الذي تبدأ منافساته السبت المقبل.

وحرص أغيري على خضوع لاعبي المنتخب، ممن لم يشاركوا في مباراة أوغندا، لتدريبات في صالة اللياقة البدنية»الجيم«، بعدها أجرى الجهاز الفني محاضرة فنية لمشاهدة الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال مباريات دور المجموعات.

دعم

في الأثناء أبدى أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، سعادته بعد تأهل المنتخب المصري»الفراعنة«إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة، قائلا»الجمهور يمنحنا دافعاً قوياً خلال المباريات«. وقال حجازي:»قدمنا المطلوب منا خلال المباريات الثلاث، وإن شاء الله الأداء يتحسن في الأدوار المقبلة«. وأشاد حجازي بدعم الجمهور المصري للمنتخب منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وتابع حجازي:»لا توجد مباريات سهلة بأمم أفريقيا، وأتمنى إيقاف أي أحد يلعب أمامنا«.

وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن أحمد حجازي لم يتعاف من إصابته بكسر في الأنف بشكل كامل. وقال لهيطة:حجازي يتحامل على نفسه ويرفض ارتداء قناع الوجه فهو لاعب متحمس ومتحمل للمسؤولية». وأضاف أن الجهاز الطبي طالب حجازي بالحرص في التدخلات والالتحامات خلال لقاء أوغندا بكأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر.