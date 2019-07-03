نجوم «أسود الأطلس» يهدون أطفال قرية شاشات كبيرة

المصدر: عواصم - وكالات

تفاعل لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم «أسود الأطلس»، المهدي بنعطية وأشرف حكيمي ومنير الكجوي، مع صورة أطفال من قرية مغربية نائية كانوا يتابعون مباراة «أسود الأطلس» ضد ساحل العاج على هاتف نقال.

وقام نجوم المنتخب المغربي بإهداء أطفال القرية (قرية بويبلان بإقليم تازة شمال شرق المغرب) شاشات من الحجم الكبير لتشجيعهم في لقائهم ضد جنوب إفريقيا واللقاءات المقبلة، إضافة لقمصان المنتخب وأعلام للمغرب.

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الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل في اليوم التالي لمباراة المغرب مع ساحل العاج، دفعت نجوم المنتخب المغربي لتكليف وفد من الإعلاميين بتوصيل 3 شاشات مسطحة من الحجم الكبير، مع اشتراك في القنوات الناقلة.

وتمكن المنتخب المغربي أول من أمس من الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتصدر منتخبات المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعد حصوله على تسع نقاط من ثلاث مباريات عقب الفوز على ناميبيا وساحل العاج وأخيراً الفوز على جنوب أفريقيا في ختام مباريات المجموعة الرابعة.