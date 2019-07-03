أمرابط يتمنى تغيير مواعيد مباريات المغرب

المصدر: القاهرة - وكالات

تمنى نور الدين أمرابط نجم المنتخب المغربي أن تعيد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية النظر في توقيت مباريات أسود الأطلس في البطولة.

منتخب المغرب حقق العلامة الكاملة في مجموعته بـ3 انتصارات في 3 مباريات، ليتأهل لدور الـ16 بجدارة.

وقال أمرابط: «مباراتنا المقبلة في دور الـ16 ستجرى في نفس توقيت لقاء جنوب أفريقيا، وستكون الحرارة مرتفعة جداً». وأضاف أمرابط: «كان على اللجنة المنظمة أن تجعل كل المباريات بعد غروب الشمس بسبب الأجواء الحارة».

وينتظر المنتخب المغربي معرفة خصمه في مباراة دور الـ16 التي تقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل، ضد ثالث المجموعة السادسة أو ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة الثانية. ومنتخب المغرب ضمن 3 منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات.