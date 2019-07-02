الجماهير المصرية تؤازر جنش

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حرصت الجماهير المصرية على مؤازرة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب، الذي أبعدته الإصابة عن استكمال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس في أحد تدريبات المنتخب، ما يتسبب في غيابه من 4 إلى 6 أشهر.

وتواجد جنش في ملعب استاد القاهرة الدولي في أثناء مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، وطاف جنش حول الملعب لتحية الجماهير التي هتفت باسمه عقب المباراة.

واستعادت الجماهير التي تواجدت في المدرجات الأجواء التي ظهرت في نسخة عام 2006، والتي استضافتها مصر وشهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً من جمهور المنتخبات المشاركة، وتحوّلت المدرجات إلى لوحات فنية بتقاليع الجماهير الأفريقية، والجماهير المصرية، سواء بالأعلام أو الرسم على الوجوه والأجساد.