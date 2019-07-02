«نسور قرطاج» ينشد عبور «المرابطين»

المصدر: تونس - صالح قادري

يختتم الليلة منتخب «نسور قرطاج» دور المجموعات لـ«كان» مصر 2019 بملاقاة منتخب «المرابطين» الموريتاني في مباراة حاسمة وفاصلة سيكون فيها النسور مطالبين بالفوز من أجل العبور إلى ثمن النهائي.

وقال المدافع ياسين مرياح إنه لن يكون لفريقه أي خيار بعد التعادل أمام أنغولا ومالي سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل، مؤكداً أن مواجهة موريتانيا الليلة ستكون الانطلاقة الحقيقية للمنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا. وأضاف مرياح أن أداء فريقه خلال مواجهة مالي قد تحسّن مقارنة بالمباراة الأولى أمام أنغولا، وإن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً في مثل هذه البطولات.

وأوضح مرياح أن منتخب بلاده أقوى من نظيره الموريتاني وهذا يعرفه كل المتابعين لكرة القدم، لكن البطولة الحالية أثبت أنه لا وجود لمنتخب سهل، ولذلك سيتعامل ورفاقه مع مباراة الليلة بكل جدية وبروح قتالية لضمان النقاط الثلاث. مشدداً على أن مفتاح النجاح يكمن في مباغتة الخصم وحسم الفوز مبكراً.

بالنسبة للتشكيلة وفي غياب غيلان الشعلالي المعاقب ينتظر أن يعتمد الجهاز الفني على فرجاني ساسي أو كريم العواضي ليكون أحدهما أساسياً، وبالنسبة لحراسة المرمى فقد لا يخطئ جيراس مجدداً فيعوض معز حسن مثلما فعل ذلك لفاروق بن مصطفى. ويحافظ بقية اللاعبين على مراكزهم.

مباراة الليلية بين تونس وموريتانيا هي الأولى في نهائيات كأس أمم أفريقيا. وكانت أول مقابلة جمعتهما يوم 15 أبريل 1963 بالعاصمة السينغالية داكار ضمن الألعاب الأفريقية وانتهت بفوز تونس بنتيجة 4-0، أما آخر مباراة فقد جمعتهما ودياً يوم 15 نوفمبر 2016 وانتهت دون أهداف وشهدت إقصاء وهبي الخزري.

من جهة أخرى يخوض منتخب النسور الليلة مباراته رقم 71 في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وكان قد فاز في 22 مباراة وحسم التعادل مصير 26 مواجهة وانهزم في 22 مقابلة. وقد سجل المنتخب التونسي 89 هدفاً في الـ70 مقابلة، فلمن سيكون شرف تسجيل الهدف 90؟