المغرب يتخطى جنوب إفريقيا ويحقق العلامة الكاملة

المصدر: البيان الالكتروني

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا 1 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتأهل المنتخب المغربي من قبل هذه المباراة إلى دور الستة عشر باعتباره متصدرا للمجموعة الرابعة، كما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما احتل وصافة المجموعة بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، ولكن مبارك بوصوفة لاعب وسط الشباب السعودي خطف هدف الفوز القاتل لأسود الأطلس في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.