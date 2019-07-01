غينيا تستفيد من سقوط زيمبابوي وتتأهل للدور الثاني بأمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

لحق المنتخب الغيني لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بعدما ضمن أولى بطاقات التأهل التي تمنح لأفضل أربعة منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة بالدور الأول للبطولة.

واستفاد المنتخب الغيني، الذي خاض فعاليات الدور الأول ضمن المجموعة الثانية، من فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على منتخب زيمبابوي 4 / صفر الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى، حيث تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة بفارق نقطتين خلف منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي حصد أول ثلاث نقاط له وتقدم للمركز الثالث.

وكان المنتخب الغيني تغلب على بوروندي 2 / صفر في ختام مباريات المجموعة الثانية في وقت سابق اليوم ورفع رصيده إلى أربع نقاط، ليصبح في وضع أفضل من نظيره الكونغولي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

ونظراً لأن صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة لن يكون بوضع أفضل من المنتخب الغيني ، ضمن الأخير أن يكون ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتحسم المباراة المرتقبة اليوم الاثنين بين منتخبي السنغال وكينيا في المجموعة الثالثة الصراع على المركزين الثاني والثالث في المجموعة، حيث يحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة حاليا برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الكيني.

وفي حالة فوز أحدهما على الآخر سيتجمد رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط وهو ما يقل عن رصيد غينيا. وفي حالة تعادلهما سيكون رصيد كليهما أربع نقاط ليحتل المنتخب الكيني المركز الثالث لكن المنتخب الغيني يتفوق عليه فيما يتعلق بفارق الأهداف، حيث يحظى المنتخب الغيني بفارق أهداف إيجابي (+ 1) مقابل فارق أهداف سلبي للمنتخب الكيني (- 1) ما يعني أن المنتخب الغيني بوضع أفضل.

وبهذا ، أصبح المنتخب الغيني سابع المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة بعد منتخبات مصر وأوغندا من المجموعة الأولى ومدغشقر ونيجيريا من المجموعة الثانية والجزائر من المجموعة الثالثة والمغرب من المجموعة الرابعة.